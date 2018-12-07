Madencilik faaliyetlerine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Türkiye'deki madencilik faaliyetlerine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
- AA
Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen, kaçak üretim ve sevkıyatın engellenmesi amacıyla söz konusu filli gerçekleştirenlere ilave yaptırımlar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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