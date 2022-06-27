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Politika

''Mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik''

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi Tuba Torun hakkında yayımladığı ses kayıtlarına ilişkin, 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz' dedi.

DHA27 Haziran 2022 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
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Bülen Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Turan, "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz! Mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı" dedi.

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan yeni eşi Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı paylaşılarak, "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum, olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun" notu düşülmüştü.

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