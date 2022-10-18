Seçim yaklaştıkça Millet İttifakı'nın adayı merak konusu olurken bu kapsamda 6'lı masa etrafında adaylık tartışmaları da sürüyor.



CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri de gündemden düşmüyor.

Gelecek Partisi'nin kurucularından Etyen Mahçupyan, Karar TV canlı yayınında Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sorularını cevapladı. "Sonuçta çok belli ki muhalefete oy vereceğim" diyen Mahçupyan son turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda, oyunu Erdoğan'dan yana kullanacağını açıkladı.

Etyen Mahçupyan şu ifadeleri kullandı:

"Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede, Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Çünkü ana mesele değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakılacaksa, o zaman ben şu soruyu soracağım: Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim."

Etyen Mahçupyan'ın söylemleri 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç tarafından değerlendirildi.

"AKLI SELİM OLMAK BUNU GEREKTİRİR"

Çiçek, "Aklın yolu bir. Temelde şunu söylüyoruz Türkiye'de Erdoğan'a muhalif olan bakın düşman olan demiyorum Erdoğan gitsin de Türkiye yansın bitsin diyenlere seslenmiyorum. Erdoğan'a oy ermeyi düşünmeyen, ortada olan ama aklı selim olanlar için dikkat çekmek istedi. Mesele şu Erdoğan'ı sevmeyebilirsin, AK Parti'yi eleştirebilirsin. Ama aklı selim olmak bunu gerektirir. Şimdi sizin muhalefet diye ortaya pazarlanan, Amerikaya oraya buraya icazet almak için gittiğine inanılan iddia edilen muhalefet adı altındaki oluşumların şu konjektürde Türkiye'nin başına geldiğini düşünün Mahçupyan'ın cümlesine otomatikman dönüyorsunuz. Putin'le görüşecek kişi kim olsun sorusuna gelirseniz Mansur'u çıkar, Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'nu, Akşener'i, Buldan'ı koy. Aklı selim olan bunlar yerine Erdoğan'ı tercih eder." dedi.

"TEDAVİYE İHTİYAÇLARI VAR"

Genç, "Zehirli bir dille sadece Erdoğan'a düşman olan bir kesimi konsolde ettiniz. 'Bir tuvalet terliğine oyu basıcaz' diyen kesimin tedaviye ihtiyacı var. İşte Etyen Mahçupyan "tuvalet terliğine oy vermem" diyor. Tercih söz konusu olursa, severim sevmem benim ülkem ve geleceğim olarak karar vermem gerekirse Erdoğan derim diyor." şeklinde konuştu.