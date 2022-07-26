Mahir Ünal: Olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TBMM'de açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir.

Tabii ki muhalefetin projeleri olacaktır, muhalefetin önerileri olacaktır. Ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir.

Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız.

CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır.

