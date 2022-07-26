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Politika

Mahir Ünal: Olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız

TBMM'de basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'CHP'nin siyasi şov amaçladığı açık, pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmama kararı aldık' dedi.

26 Temmuz 2022 Salı 16:33 - Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TBMM'de açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir.

Tabii ki muhalefetin projeleri olacaktır, muhalefetin önerileri olacaktır. Ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir.

Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız.

CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır.

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