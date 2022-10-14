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Politika

Mahkemeden Demirtaş kararı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

14 Ekim 2022 Cuma 12:51 - Güncelleme:
Mahkemeden Demirtaş kararı
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme Demirtaş'a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.

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