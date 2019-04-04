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'Makas daralıyor fark 20 bine indi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz gerekçelerin çok azı görüşüldü, buna rağmen aradaki fark daha şimdiden 28 binlerden 20 binin altına inmiştir” dedi.

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MAZBATASI YOK 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun henüz süreçler tamamlanmadan, yasal yol bitmeden, mazbata teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesinin, hayret verici olduğunu söyledi. Yavuz “Tehditvari yaklaşımlarla sokağı işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına, bir siyasetçiye yakışmaz, sağduyulu olmak durumundayız. Bu süreçlerin sonunu takip etmek durumundayız” ifadesini kullandı.  

ARA HIZLA KAPANIYOR

Bir gazetecinin “Bazı rakamlar farklı olabilir ama şu anda kaç ilçede oylar tekrar sayılıyor?” sorusu üzerine, her sandık açıldıkça her gün geçtikçe aradaki farkın biraz daha azaldığını kaydeden Yavuz, şunları söyledi: Çok az sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz, gerekçelerin çok azı görüşüldü buna rağmen aradaki fark daha şimdiden 28 binlerden 20 binin altına inmiştir. Hal böyleyken, İmamoğlu, sürecin durdurulmasını talep ediyor ve bir an önce kendisini ‘başkan’ ilan edelim diye istiyor. Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?

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