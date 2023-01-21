Malezya ve Endonezya'nın güç birliği tek başına yeterli değil: Türkiye ile çalışmak zorundalar

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ikili görüşmesini ele alan Endonezya basını, "Endonezya, Malezya ve Türkiye arasındaki daha güçlü bağlar dünya barışını destekleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analiz yazısında Enver İbrahim'in Endonezya ziyaretinin hem önemli hem de stratejik olduğu kaydedildi.



Japonya'nın savunma harcamalarını artırmasının bölgede oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken yazıda, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi olan ülkelerle geliştirdiği güçlü ilişkilerinin Asya-Pasifik için önemli olduğuna vurgu yapıldı.



Malezya-Endonezya ilişkilerinin, Çin, Hindistan, Rusya, Kuzey Kore ile ABD'nin etki alanı Asya-Pasifik'te barışı sağlamak için tek başına yeterli olmayacağı belirtildi.



Rusya-Ukrayna savaşının Malezya ve Endonezya için ders niteliğinde olduğundan bahsedildi.

"MALEZYA VE ENDONEZYA TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK ZORUNDA"

Enver İbrahim ve Joko Widodo'nun bölgesel barış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak zorunda olduğuna vurgu yapılan yazıda, "Endonezya ve Malezya'nın ASEAN'ın ortağı olduğu Türkiye ile iyi bir ilişkisi olduğu kabul edilirse, dünya barışını desteklemek için çok şey yapılabilir" denildi.

Bölgedeki barışın Malezya, Endonezya ve Türkiye'nin çabalarına bağlı olacağı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ortaya koyduğu ara buluculuğa işaret edilirken Endonezya'nın kıtada ABD ve Çin'in karşı karşıya gelmemesi için elinden geleni yaptığı ifade edildi.