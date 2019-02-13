Maltepe Belediyesi battı ama belediye başkanı CHP’li Ali Kılıç zenginleşti

Ancak Kılıç’ın başkanlık öncesi krediyle aldığı dairesinin borcunu ödeyemediği ve icralık olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın borçsuz aldığı belediyenin ise 550 milyon lira borcu var.

Maltepe Belediye Başkanı olduktan sonra akrabalarının ani zenginleşmesi ortaya çıkınca kendisini “2014 yılından önce de şirketlerimiz vardı, ticaretle uğraşıyorduk” diyerek savunan CHP’li Ali Kılıç yine fena yakalandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 2014 yılından önce 2 ayrı borcunu ödeyemediği için icralık olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kılıç başkan olmadan önce tek bir tapu kaydı bile olmayan birinci dereceden akrabalarının, 2014’ten sonra değeri 180 milyon lirayı bulan rezidans daireler, arsalar, villa ve 5 yıldızlı otel satın aldığını belgeleriyle ortaya koymuştu.

Borçsuz teslim aldığı belediyeyi 550 milyon lira borçlandıran Kılıç, yakınlarının zenginleşmesini ilginç ifadelerle savunmuştu.

Ali Kılıç’ın yeniden CHP’nin Maltepe Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etmiş ve partililer, yönetimi protesto için Ankara’ya yürüme kararı almıştı.

‘AİLECEK ZENGİNİZ’ DEMİŞTİ

Belediye Meclis toplantısında kendisine yöneltilen sorular karşısında soğuk terler döken Kılıç, “Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Ailem Almanya’da ticaretle uğraşıyor. Ben burada 2014 yılı öncesinde edindiğim mal varlığını gündeme getirip millete saygısızlık yapma konumunda değilim. Yukarıya, makam odama gelin, belgeleri gösteriyim” cevabını vermişti. AK Parti’li Meclis üyeleri ise randevu alarak Kılıç’ın makamına çıkmıştı. Ancak AK Parti’li üyeleri 1 saat 38 dakika kapısında bekleten Kılıç, hiçbir belge paylaşamamıştı. Kılıç, Maltepe Meydanı’nda düzenlediği bir mitingte ise ısrarla ailesinin Almanya’da ticaret yaptığını, 2014 yılından önce de zengin olduklarını iddia etmişti.

Ankara 25. İcra Dairesi’nin haciz kararını Ali Kılıç’ın nasıl açıklayacağı merak konusu.

PEKİ BU HACİZLER NE?

Ancak gerçek hiç de öyle çıkmadı. 2014 yılı öncesinde Ali Kılıç hakkında 2 ayrı icra kararı olduğu belirlendi. Kılıç hakkındaki ilk işlem Ankara 25. İcra Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kılıç, 26 bin liralık asıl borcunu ödeyemediği için borç miktarı faiziyle birlikte 106 bin lira 67 kuruşa kadar çıktı. Hakkında dava açılan Kılıç icralık oldu; hacizle karşı karşıya kalınca 106 bin lirayı temin ederek borcunu kapattı ve dosya takipsizlikle sonuçlandı. Borçlarıyla başı dertte olan Kılıç hakkındaki ikinci dosya ise Erzincan İcra Müdürlüğü’nde açıldı. Kılıç bu borcunu da belediye başkanı seçildikten sonra kapatabildi.