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Politika

Malumu ilan ettiler! ''Türkiye Müslüman olduğu için...''

Avrupalıların, Müslüman bir ülke olduğundan dolayı Türkiye'nin AB'ye adaylığına karşı olduğunu vurgulayan The Economist dergisinde yer alan yazıda, 'Avrupalıların çoğu Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemiyor. Pek çok Avrupalı seçmen, böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor. Dolayısıyla demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var' denildi.

Ensonhaber14 Eylül 2021 Salı 14:13 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:09
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Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin bir yazı yayımladı.

Yazıda, Türkiye'nin AB'ye uzun yıllardır devam eden sürece rağmen neden kabul edilmediğine dair malumun ilamı yapıldı.

Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğu için AB'nin üyeliği istemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

AB TÜRKİYE'DEN KORKUYOR

Avrupalıların çoğu Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemiyor. Pek çok Avrupalı seçmen, böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor.

Dolayısıyla, demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var. Bunun işaretleri, 2005 yılındaki üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu.

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