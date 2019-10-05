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Mamak Belediyesi’nden ‘Çocuk Konuk Evleri’

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı.

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BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ 

Oylama öncesi konu ile alakalı meclis üyelerine bilgi veren Başkan Köse, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği böyle bir karar aldık. Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş başkanlık konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük. Mobilyasıyla, mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şu anda sağladık, hazır olarak bekliyor. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. İnşallah burada alacağımız karar sonrası çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Bu süreçte siz değerli meclis üyelerimizle beraber olmak istiyoruz, destek bekliyoruz. Sizlerle beraber yavrularımıza sahip çıkalım istiyoruz” dedi. 

BU BİR SORUMLULUK 

Büyükşehir belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyelerine 5393 sayılı Belediye Yasası’nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, “Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır” diye konuştu. 

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