Manipülasyon yapan İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı: Özür dileyin

Tüm Türkiye, 14 Mayıs günü sandıklara akın etmiş ve katılım oranında rekor kırılmıştı.

Sandığa katılımın yüksek olduğu günün sonunda partilerde oy sayımı hareketli geçerken 7'li koalisyonun, Anadolu Ajansı hakkında söyledikleri gündemden düşmedi.

CHP'nin ajansı ANKA, sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra çökünce, başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere birçok kişi, ıslak imzalı oy bahanesiyle manipülasyon yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Belli aralıklarla ekranların karşısına çıkan İmamoğlu ve Yavaş, açıklanan rakamların yalan olduğunu iddia ederek Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu duyurdu.

Gecenin sonunda aynı oranlara gelen rakamlarda Kılıçdaroğlu hiç öne geçemezken, 5 puan geride kaldı.

AK Parti'yi algı yapmakla suçlayan Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerin tamamı yalan çıktı.

ISLAK İMZA ALGISI

Sayılmayan 10 milyon oy olduğunu söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını bile açıkladı.

Resmi rakamlar açıklanmasına rağmen canlı yayında yalan ifadeler kullanan ikili, 15 Mayıs'ta sessizliğe büründü.

"ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?"



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yalan söyleyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Yalanlarla, manipülasyonlarla bütün gece milletimizi aldatmaya çalıştılar... Peki şimdi özür dileme erdemini gösterebilecekler mi?

Bu paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şu ifadeleri kullandı:

Her seçimde ısrarla Anadolu Ajansı'nı suçlayarak neticeye ulaşacaklarını zannediyorlar...

Seçim, Anadolu Ajansı ile kavga ederek değil, vatandaşlarımızı ikna edip gönüllerine girerek kazanılır!

Özür dileyecek misiniz?