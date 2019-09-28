Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

İstanbul Valiliği'nin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına gelmeyip yerine genel sekreter yardımcısını gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valiliği yalanlamıştı. İmamoğlu yanlısı medya, sosyal medya trolleri ve CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Ankara milletvekili Haluk Koç tarafından yürütülen algı operasyonuna yüzlerce tepki geldi.

SÖZDE 'ÖZÜR' VAR, GERÇEK 'ÖZÜR' YOK

Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği yalanı üzerinden algı yürüten bazı siyasi ve gazeteciler, yalanın yüzlerine çarpmasından sonra özür algısı yürütmeye başladı.

Takipçilerinden sözde “özür” dileyen gazeteci Ahu Özyurt, sanki ortada yalan üzerinden yürütülen bir algı yokmuşçasına “eksik bilgi verdiği”ni ifade etti.

İsmail Saymaz ise, “vaziyeti tam yansıtamadığını” belirterek, yalan üzerine kurulu tweetini sildiğini açıkladı.

Henüz gerçekten “yalan söylediği” ya da “olayın aslını astarını araştırmadan ilk önüne düşen asılsız bilgiyi takipçileriyle paylaştığı” için kamuoyundan özür dileyen olmadı.

CHP’nin kurmayları Gürsel Tekin ve Haluk Koç ise, yalan üzerine kurulu paylaşımlarını hâlen silmiş değil. Söz konusu paylaşımların altına anbean tepkiler gelmeye devam ediyor.

BBC TÜRKÇE BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Seçim sürecinde İmamoğlu için algı çalışması yürüten BBC Türkçe, İmamoğlu’nun afet toplantısına davet edilmediği iddiasının Valilik tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, sanki İmamoğlu yalanlamış gibi gösterdi.

Haberde Ekrem İmamoğlu’nun kaçamak cevabından başka bir sözü bulunmazken, iddianın Valilik tarafından yalanlandığı aktarıldı.