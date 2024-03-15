Mansur Yavaş, Ankara'yı reklamları ile ördü

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kullanarak yaptığı iddia edilen bu reklam çalışması, Ankara'da adeta görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmış durumda.

AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

Daha önceki açıklamalarında "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz" şeklinde konuşan Yavaş'ın, şimdi bu açıklamalarıyla çeliştiği görülüyor.

Ankara'daki seçim hazırlıkları devam ederken, bu billboard tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE KENDİ AFİŞLERİNİ KOYDU

Yavaş'ın, Cumhur İttifakı Başkan Adayı Turgut Altınok'un reklamlarının önüne kaçak billboard koydurduğu iddiaları da sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Vatandaşın parasıyla reklam yapmam diyen CHP'li Yavaş'ın fotoğrafları, şehrin pek çok noktasında gözler önünde sergileniyor. Bu durum seçimi kaybetme korkusu mu yaşamaya başladı sorularını akıllara getiriyor. Ayrıca yaklaşan yerel seçimler öncesinde tartışmalara neden oluyor. Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi, bu türden polemiklerin artması ise atmosferi daha da alevlendiriyor.

SÖZLERİ KENDİNİ ELE VERİYOR

Mansur Yavaş ise "Belediye'nin parasıyla falan asla reklam yapmadım. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa kendisi için harcıyordur, ben halkın parasını reklama harcamayı zül görüyorum" ifadeleriyle durumu savunmaya çalıştı.

REKLAMLARIN PARASI NERDEN GELİYOR?

Ancak halkın gözlemlediği gibi, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astığı reklamların maliyeti merak konusu. Bu devasa büyüklükteki reklam çalışmasının maliyeti henüz net bir şekilde ortaya çıkarılmış değil. Ancak kamuoyu, bu tartışmanın daha da derinleşmesini bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Ankara'da siyasi atmosferin giderek ısındığı ve yerel seçimlere doğru tansiyonun arttığı gözlemleniyor.