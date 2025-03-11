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Politika

Mansur Yavaş geri adım atmıyor! Özel ve İmamoğlu'na ''adaylık'' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, 'Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

AA11 Mart 2025 Salı 08:29 - Güncelleme:
Mansur Yavaş geri adım atmıyor! Özel ve İmamoğlu'na ''adaylık'' mesajı
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CHP'de 'ön seçim' kararıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı krizi her geçen gün artmaya devam ediyor. Adaylık için en büyük iki rakip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kamuoyu üzerinden birbirlerine açık rest çekiyor.

Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız."

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