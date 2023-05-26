28 Mayıs seçimlerine 2 gün kala açıklamalar sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kararını duyuran Sinan Oğan, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını cevapladı.

"İNCE'YE YAPILANIN AYNISI BİZE YAPILDI"

"Altı çizilmesi gereken bazı konular var." diyen Sinan Oğan, "Linç kültürünü Türkiye için çok tehlikeli buluyorum. İnsanlar farklı görüşlerde bulunabilir. Biz oturduk, düşündük, kimisi Millet İttifakı'nı, kimisi tarafsız kalalım dedi. Ama çoğunluk Cumhur İttifakı dedi. Muharrem İnce'ye yapılanın aynısı, bize yapıldı. Muharrem İnce ile birlikte burada linç kültürünü konuşmak isterim. Ümit Özdağ ile oturduk, konuştuk. Biz yine dostuz. Farklı görüşlerimiz oldu. " dedi.

O FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI

Ümit Özdağ ile çekilen çok konuşulan fotoğrafın perde arkasını anlatan Oğan, "Planlanmış bir kurgu değildi, tesbihin özelliği yok." ifadelerini kullandı.

"HESABINI SORACAĞIM"

Sosyal medyada kendisine hakaret edenlere seslenen Sinan Oğan, "Bugünler geçecek yapmayın. Eleştiriler değil ama hakaretlerin hesabını soracağım." dedi.

"AYNI DİLDE YANIT VERDİM"

Karar sonrası başlayan tartışmalara değinen Oğan, "Sayın Özdağ ile bütün her şeyi konuşarak bu noktaya geldik. Bir şey olsa oturur yine konuşuruz. Biz cenge gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Biz seçim döneminde hiçbir genel başkanı hedef almadım. Dün Kılıçdaroğlu'na yanıt verdim.. Yine Aynı Ali Babacan.. Çocuk aşağılamaya çalıştı. Ben de aynı dilde yanıt verdim. Ben önce seviyeyi düşürmem. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilde konuşmasını bilirim." ifadelerini kullandı.

'MAKAM, MEVKİ TALEP ETMEDİM'

Sinan Oğan, "Mansur Yavaş benim değer verdiğim bir dostumdur. Kendisine çok kıymet veririm. Mansur Yavaş aday olsaydı ben aday olmayacaktım. Ben meseleye bir prensip çerçevesinde baktım. Ben 3 sene önce yola çıktım. Bir Türk milliyetçisi adaya ihtiyaç olduğunu söyledim. Sinan Oğan gönüllüleri üzerinden çalışmaları yürüttüm. Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum. HDP'nin denklemden çıkarılması gerektiğini, seçilecek cumhurbaşkanının üzerinde bölücü örgüt baskısı kurmak olduğunu bizim bu oyunu bozmak istediğimizi gittiğim her yerde söyledim. Biz bugün geldiğimiz noktada bugün hedefimize ulaştık. Merkeze Türk milliyetçilerini oturttuk. Bugün geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu ile oturduğumuz noktada birçok şey konuştuk. 'Biz tabanımızı nasıl ikna edeceğiz, sizin parlamentoda çoğunluğunuz yok' çerçevesinde bir konuşmamız oldu. Millet İttifakı'ndan Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. Daha sonra Yavaş'ın bir mesajı oldu. Ben de teşekkür ettim kendisine. Benim taleplerim olsa, Kılıçdaroğlu bunları karşılamaya hazırdı. Ben bir makam, mevki talebim yoktu." şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN İSTİKRAR ÖNEMLİYDİ"

"Ben büyük bir fedakarlıkta bulundum ülke krize gitmesin diye." konuşan Sinan Oğan, "Yavaş için yanlış anlamışsa tekrar ifade edeyim. Biz ikinci turda cumhurbaşkanlığı bir tarafta meclis bir tarafta krize sürükleyeceğinin altını çizdik. Benim için istikrar önemliydi. Ülkeyi krize sokmayı göze alamazdım ben. Türk milliyetçisi olarak HDP'yle yan yana durmamız söz konusu olamazdı." dedi.