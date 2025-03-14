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Politika

Mansur Yavaş'tan adaylık resti: Kimsenin yedeği değilim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara toplantısına katılmayacağını açıkladı. Yavaş'ın 'Kimsenin yedeği değilim' ifadeleri dikkat çekti.

HABER MERKEZİ14 Mart 2025 Cuma 08:04 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan adaylık resti: Kimsenin yedeği değilim
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CHP'de ön seçim tartışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan programa gönderdiği mesajla gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Eleştirilere cevap veren Yavaş, "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem." dedi.

"ANKARA'DAKİ TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Partinin aldığı karar saygı duyduğunu belirten Yavaş, mesajına şöyle devam etti: Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP'yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak Cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

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