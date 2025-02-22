Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nu kızdıracak adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezinin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yavaş, ön seçimle alakalı düşüncelerinin değişmediğini aktardı.

Yavaş, "Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun, biz partinin enerjisini içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığını konuşmak için erken olduğunu belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda tüm alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçim tarihi yok, bir şey yok, bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e, bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz.