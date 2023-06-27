Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin her iki turundan da ağır yenilgiyle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci kez kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis'teki sandalye sayısında da ciddi bir gerileme yaşadı. CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan CHP'li Abdüllatif Şener örneği üzerinden partisinin yönetimini sert sözlerle hedef aldı. "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." diyen Ağbaba, seçimlerde CHP listelerinden vekil seçilen 38 ismi de hedef alıp, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler." ifadelerini kullandı.

'HİÇ YÜZDE 25 ALAMADILAR Kİ'



Yaşananlar gündemi meşgul ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin oy oranına itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

CHP'nin oyunun yüzde 17'lerde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." ifadelerini kullandı.

"Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz." diyen Saadet Partisi lideri, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." şeklinde konuştu.

İTTİFAK HAKKINDA AÇIKLAMA

Karamollaoğlu, genel seçimlerle birlikte ittifakın sona erdiğini vurgulayıp, "Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz." dedi.