Masa darmadağın! İttifakın küçüğü krizin büyüğünü çıkardı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, '6'lı masa ittifakı'ndaki 'Gültekin Uysal' krizinin perde arasını deşifre etti.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Altılı ittifakın ortaklarından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, "Cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğu olmayan biri olmalı" sözleriyle Abdullah Gül'ü kastettiğini söylediği öğrenildi.

Altılı ittifakın ortaklarından biri olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde bizzat masanın iki ortağını doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. İttifakta büyük tartışma yaratan çıkış üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa yara aldı, bunu telafi et" uyarısı üzerine Uysal, özür turlarına çıktı.Uysal'ın ziyaret ettiği DEVA ve Gelecek Partisi yetkililerine "kastım Abdullah Gül'dü" dediği öğrenildi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Nisan'da yapılacak altılı masa toplantısı öncesi özür turlarını tamamladı. Edindiğim bilgilere göre Uysal, DEVA ve Gelecek Partili yetkililere "Cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğu olmayan biri olmalı" açıklamasının yanlış anlaşıldığını iletti. Uysal'ın, "Kastım DEVA ve Gelecek Partisi değildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çeşitli çevreler eski AK Partili isimleri dayatıyorlar. Daha açık ifade edeyim, Abdullah Gül içindi" dedi.

ADAY PROFİLİ BİLE YOK

Kaynaklarım, Uysal'ın "özür turlarına" Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine çıktığını da söyledi. Kılıçdaroğlu Uysal'a "Açıklamaların sonrasında altılı masa yara aldı. Bunu telafi et" dedi. Uysal da 24 Nisan'da ev sahipliğini yapacağı toplantıya DEVA ve Gelecek Parti'nin katılmama ihtimalini de düşünerek, özür turlarını gerçekleştirdi. İttifakın cumhurbaşkanı adayı bir yana, nasıl bir aday istediği konusu bile hâlâ netleşmiş değil. Tüm bu veriler dikkatleri bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşindeki 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyeceklerdir" tespitine çevirdi.