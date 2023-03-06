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Politika

'Masa'da karar günü! Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak Akşener mesajı: Gelirse...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altılı Masa'yı dağıttı. Bu gelişmenin ardından gözler masadaki diğer partilerin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Bugünkü toplantıda adayın duyurulması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanması sürpriz olmayacakken DEVA Partisi'nden şaşırtan bir çıkış geldi: Meral Akşener gelirse, adayı tekrar değerlendiririz.

6 Mart 2023 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
'Masa'da karar günü! Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak Akşener mesajı: Gelirse...
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

LİDERLER SAADET EV SAHİPLİĞİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

CHP, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

AKŞENER KATILACAK MI?

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

DEVA PARTİSİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AKŞENER MESAJI

Habertürk ekranlarında sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılması durumunda adayın yeniden değerlendirileceklerini dile getirdi.

Ekmen, "Sayın Meral Akşener gelirse, adayı tekrar değerlendiririz" dedi.

"BABACAN İSİM TELAFFUZ ETMEDİ"

Öte yandan Ali Babacan'ın aday ismi konusunda toplantıda isim vermediğini kaydeden Ekmen, "Tercihimiz masadan bir lider fakat başka alternatiflere de açığız." ifadelerini kullandı.

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