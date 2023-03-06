'Masa'da karar günü! Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak Akşener mesajı: Gelirse...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.
CHP, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.
İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.
Habertürk ekranlarında sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılması durumunda adayın yeniden değerlendirileceklerini dile getirdi.
Ekmen, "Sayın Meral Akşener gelirse, adayı tekrar değerlendiririz" dedi.
Öte yandan Ali Babacan'ın aday ismi konusunda toplantıda isim vermediğini kaydeden Ekmen, "Tercihimiz masadan bir lider fakat başka alternatiflere de açığız." ifadelerini kullandı.