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Politika

Masada kritik konular var... Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını duyurdu. İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Masada kritik konular var... Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

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