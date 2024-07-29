Namık Tan, Mavi Vatan için 'deniz aşırı maceralar' dedi.

Yetmedi siyaset üstü bir konu için 'Mavi Vatan masalı' ifadesini kullandı.

Namık Tan, AK Parti'nin CHP ile normalleşme görüşmelerine de katılan bir isimdi.

CHP'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin söz konusu olduğu 'Mavi Vatan' ile ilgili 'masal' açıklaması sonrası CHP'de hasar tespit çalışmaları başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hasar tespiti için partisinde 'Mavi Vatan' konulu toplantı düzenledi.

O toplantı sonrası CHP SÖzcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçti.

Konunun cımbızlanarak linç kampanyasına dönüştürüldüğünü iddia etti.

TAN'A TEPKİ SADECE AK PARTİ'DEN GELMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da sosyal medyadan Tan'a tepki gösterip, "Mavi Vatan, her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" dedi.

Deniz Yücel'in sağında oturan isim gölge milli savunma bakanı olarak da anılan Yankı Bağcıoğlu'ydu.

Aynı masada Namık Tan da oturuyordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısına da 'linç kampanyası yaptın özür dile' dendi mi? sorusu akıllara geldi.

Deniz Yücel açıklamasında "Hak ve menfaatlerin her zaman savunucusuyuz" açıklamasını yaptı.

Ardından ise 4 yıldır Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyeti yapılmıyor iddiasını ortaya attı.

Fakat Abdulhamid Han sondaj gemisi bu süre zarfında Doğu Akdeniz'de Yörükler-1 Kuyusunda görev icra etti.