Mazlum dünyayı coşturdu

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 74’üncü Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma Arakan’dan Filistin’e Keşmir’den Suriye’ye tüm mazlum bölgelerde büyük yankı buldu. Erdoğan, tarihi konuşmayla bir kez daha tüm mazlumların ve ezilenlerin sesi olduğunu dünyaya ilan etti. Dünyanın görmezden geldiği Filistin’de terörist İsrail’in katlettiği masumları uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı. Ege ve Akdeniz’de daha iyi bir yaşam için canlarını veren göçmenlerin dramını Batı ülkelerinin gözüne sokan Erdoğan, Arakan’da yapılan soykırımları, Keşmir’de milyonlarca Müslümanın yaşadığı dramı dünyanın gündemine getirdi. Erdoğan’ın tarihi konuşması mazlum bölgelerde geniş yankı buldu, zalimlerin zulmü altında acı çeken milyonlarca masum, Erdoğan’ın konuşmasıyla derin bir oh çekti. Twitter’da açılan “Sesimiz Erdoğan” anlamına gelen İngilizce “#OurVoiceErdogan” etiketi yoğun ilgi gördü. Kısa sürede “trend topic” listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Başkan Erdoğan’ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı. Paylaşımlarda, Erdoğan’ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi. Dünya basını da Erdoğan’ın konuşmasına geniş yer ayırdı. Batı basını Erdoğan’ın mazlumların sorunlarıı dile getirdiği sözlerinden çok Suriye’de kurulacak güvenli bölgeyle ilgili sözlerini öne çıkardı. Başkan Erdoğan’ın mazlumları sevindiren, zalimlerin kahreden tarihi konuşması şöyle:

2 MİLYAN İNSAN YOKSUL: Dünyanın şanslı bir azınlığı obeziteyi tartışırken, 2 milyarı aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

SURİYE İÇ SAVAŞI: Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir

AYLAN BEBEK UNUTULDU: Dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.”

MURSİ’NİN VEFATI: Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olmuştur.

KARABAĞ İŞGALİ SON BULMALI: Dünyanın adil ve huzurlu geleceği için Güney Kafkasya’nın dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olmaktan çıkartılması gerekir. Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresinin alınmış kararlara rağmen hala işgal altında tutulması kabul edilemez bir durumdur.

KEŞMİR İHTİLAFI ÇÖZÜLMELİ: Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir’den ne yazık ki dışarıya çıkamıyor. Keşmirlilerin, Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şarttır.”

ROHİNGA SOYKIRIMI: Dünyanın bigane kaldığı konulardan biri de Müslüman Rohingaların yaşadıkları trajedidir. BM bünyesinde kurulan Bağımsız Araştırma Komisyonu, Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan olayların gerisinde soykırım niyeti olduğunu kayıt altına almıştır. Türkiye, Rohingaların güvenlik ve temel haklarının sağlanmasına yönelik girişimleri ile ilk günden beri sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerine devam edecektir.