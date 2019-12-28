Meclis 100’üncü yaşına hazırlanıyor

28.12.2019 04:05 - Güncelleme: 28.12.2019 04:05

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu’nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclisin kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin bir şehri ziyaretten ibaret olmadığını, Meclisin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla ilgili sürecin 27 Aralık’ta fiilen başladığını dile getirdi. Daha sonra TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film gösterildi. Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yılının tarihi bir nokta olduğunu vurgulayarak, “100 yıl sonra geçmişin nasıl göründüğüne dair önümüzde bir perspektif var. 100 yıl, aslında TBMM’nin kökleşmesinin teminat altına alındığı dönemi ifade ediyor. Geleceğe dönük bir perspektif için geçtiğimiz 100 yılın değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ

23 Nisan’ın aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsatan Şentop, bunun Türkiye açısından önemli olduğunu ifade etti. Şentop, dünyada çocuklarla ilgili günlerin ve haftaların kutlandığını, bunlardan en yaygınının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1954 yılında ilan edildiğini ve bunun Türkiye’de çocuklarla ilgili bir bayram fikrinin somutlaşmasından 27 sene sonraki bir tarih olduğuna dikkati çekti. Dünyada çocuklarla ilgili bir gün veya hafta belirlenecekse bu konuda Türkiye’nin önceliği olması gerektiğini belirten Şentop, “Çünkü, dünyada bu konudaki kabul edilen tarihten 27 yıl önce Türkiye bir adım atmış. Nisan ayının üçüncü haftasının, gün olarak 23 Nisan’ın bütün dünyada çocuklarla ilgili bir gün olarak kabul edilmesine yönelik bir girişim esasen daha önceden de düşünülmüş.1970’li yılların sonlarında Türkiye’nin bu konuda bazı teşebbüsleri olmuş. Biz bunu biraz daha güçlü bir şekilde takip ederek gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda 23 Nisan’da dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar da geliyorlar. Bir çocuk parlamentosu oluşturup bildiri yayınlamaya dair de fikrimiz var” dedi.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Şentop, önemli bir tartışma konusunun “TBMM’nin itibari” meselesi olduğunu ifade etti. Özellikle hükümet sistemi değişikliğinden sonra bu konuda zaman zaman tartışmalar yaşandığını anımsatan Şentop, bu hükümet sistemi değişikliğinde çalışmış birisi olarak başından itibaren bu konuda müteaddit defalar açıklama yaptığını hatırlattı. “Yeni hükümet sistemi esasen parlamentoların gücünü artıran bir sistem.” diyen Şentop, “ABD’de yaygın olarak sistem ‘başkanlık’ diye ifade edilir ama buna ‘kongre sistemi’ diyenler de var. Zaman zaman parlamentonun daha güçlü, etkili olduğu siyasi süreçler de durumlar da olmuş” diye konuştu.