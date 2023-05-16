Meclis Başkanı Şentop, Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması şu şekilde;

(İkinci turda nasıl bir süreç yaşayacağız?) Seçime yönelik gündem işlerken bir tarafta Türkiye'nin kurumları görevlerini devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın görevi, TBMM'nin de görevi devam ediyor. Yeni seçilen Meclis göreve başlayana kadar, yemin yapıldığı tarihte oluyor, mevcut Meclis'in görevi devam ediyor. Bu arada görüşülecek işler var.

(Resmi sonuçlar ne zaman açıklanır?) Haziran başına kalmaz, mayıs ayının sonunda biter.

Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları ilanına bağlı. İkinci tur 28'inde yapılacak. Benim kanaatim önceki takvimlere de baktığımızda bir iki gün oynamalar olmuş, bu şekilde süreç devam ederse herhalde Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplanır diye tahmin ediyorum.

YSK'nın illerden gelecek tutanaklar, itirazlar, YSK'nın nihai değerlendirmesi ve ilanı takvim dahilinde seçimlerden aşağı yukarı bir 15 gün gibi zaman sonrasında Meclis toplanır. Haziran başına kalmaz, tahminim 29-30 Mayıs olabilir.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN BAKANLAR

Başkanlık sistemlerinde bir kişinin uhdesinde hem yasama he yürütme birleşmez. bu prensiple bakan olarak atananın vekilliği sona alır. Yargı yürütme görevi de bir kişi uhdesinde birleşmez. Benim gördüğüm değerlendirmelerde vekillik kazanmak ayrı şey görevi ifa etmek ayrı şey.

Göreve başlamak için yemin etmek gerekiyor. Görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler. Sıfat birleşmesi değil görev ifası önemlidir.

SİNAN OĞAN'IN OYLARI KİME GİDER?

Bu seçimin ana teması şu demiştim, Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor, kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi hareket kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkere çıkarabilecek tablo. Bu tezkereyi TBMM'ye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanın da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor.

Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibariyle en çok oy alan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavı belirleyici olacak.

Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Oyların bu hassasiyetle aşağı yukarı belli. Seçmen profili belli. Tabloya baktığımız zaman nelerin öncelikli olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka görüşmeler olabilir.

KILIÇDAROĞLU NEDEN MASAYA VURDU?

Çok tuhaf karşıladım, geliyorum sözü buradayım oldu. Yani zaten normal olan bir aday olarak ikinci tura kalmış bir aday söz konusu çekilmesini kimse beklemiyor normal şartlarda. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylar bir tırnak içinde koalisyonun oyları.