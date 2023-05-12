Meclis Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Üzücü bir olay. 2023 Türkiye'sinde bu tür şantajlarla, tehditlerle, montaj yayınlarla sonuç alınabiliyor olması çok üzücü. Sosyal medyada kimin ne yaptığını bilebilmek kolay değil. Bunun Sayın İnce'nin adaylıktan çekilmesine sebep verebiliyor olması üzücü. Kendisi açıklama yaptı, 45 gündür, yaşamadığım kadar saldırı altında kaldım dedi.

"TAMAMEN FETÖ'CÜ BİR YÖNTEM"

Aniden ortaya çıkan şok edici olaylar konusunda bakmak lazım bu olaylardan kim çıkar elde etmeyi arzu ediyor derdi Mahir Kaynak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklamaları oldu. Birisi tamamen FETÖ'cü bir yöntem ve operasyon yürüten eski bir gazetecinin kontrolünde gelişen bir ortam var. Bunları görünce, Rusya açıklamasını bunun üstünü örten bir açıklama olarak gördüm ben.

"OPERASYONUN BİR AYAĞI DA ANKET FİRMALARI"

Operasyonun bir ayağı da enteresan şekilde anket firmalarıydı. Birçok anket firması ortaya çıkıyor, bunlar seçim sonrası kayboluyor. Muharrem İnce'nin istifası günü anket açıklaması yapıldı. İki anket arasında 4 puanlık bir artış var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunu 50'ye yakın bir yerde gösteriyorlar, Muharrem İnce'nin oyunu da 1 civarında gösteriyorlar. Yani, Sayın İnce çekilirse 1. turda Kılıçdaroğlu kazanacak mesajı veriyorlar. 7 gün önceki anketlerle çelişen bir operasyon çalışması belli olan bir husus.

SEÇİM GÜNÜNE DAİR İDDİALAR

Seçim günü ve sonrasında bir kargaşa ortamı oluşturmayı arzu eden çevreler var. Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesini sağlayamadıkları takdirde kaos ortamını planlayanlar var. Uzun zamandır yüksek anket sonuçları ile zaten Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor havası verip, başka sorunlar oldu gibi yaklaşım ortaya koyulan bir senaryoyu takip ediyoruz. Bu seçim süreçlerine şaibe algısı oluşturmak için de bir gayret. Tuhaf şeyler bunlar. Sonuçları bizden alacaksınız vs. gibi. Seçim süreci Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar şeffaf, güvenli bir şekilde, bizzat siyasi parti temsilcileri tarafından yürütülmektedir. Yaşanan olayları biraz münferit olaylar olarak görüyorum ben. Gerginlikleri yükseltmeyecek açıklamaları siyasilerin, adayların yapması lazım.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SEÇİM GECESİ' AÇIKLAMASI

Kendi taraftarlarına, oy verenlere hitap ediyor Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa çıkmayın diyor. Bunda bir sorun yok. Başkalarını tahrik etmeyen kutlama yapın da diyebilir ama ikinci kısmı vahim. Tersine provokasyon var. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın silahlı adamlarla sokağa çıkacağından bahsediyor. Bu tamamen kurmaca, nereden istihbarat alıyorsunuz siz? Aslında siz de hazırlıklı olun anlamına gelebilecek bir açıklama yapıyor. Güvenmiyorsa seçim sürecine niye siyaset yapıyorsun Türkiye'de? Milletimiz güveniyor. Türkiye yüzde 85'in üzerinde katılımla sandığa gidiyor. Sandığa, seçim sürecine güveniyor ki sandığa gidiyor insanlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'RUSYA' ÇIKIŞI

Eğer seçimlere bir etki söz konusuysa bu etkinin nereden olduğu tahmin edilebilir eğer böyle bir şey yapılabilecekse ama ben buna müsait olmadığına inanıyorum Türkiye'deki sistemin. Bunları yayınlayan kaynağın ABD'de olduğunu, bir kısım FETÖ kaçaklarının Almanya'da yaşadığını belirtmek lazım. Türkiye'nin ABD'nin bölgeyi dizayn etme planı çerçevesindeki vagonu olma yönünde bir tutum ortaya koyuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye niye ambargoların bir kısmına katılmıyor? İtirazlar var ama tam aksine Türkiye'nin tarafsız politikası, ABD'nin dayattığı politikaların peşine takılıyor olmaması bütün siyasetçiler tarafından, Avrupa'da, ABD'de takdir edilmiştir.