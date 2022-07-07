Meclis Başkanı Şentop'tan 'Salihe Aydeniz' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle;

POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ SALİHA AYDENİZ

Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI

Milletvekilinin sürekli devamsızlığı beni rahatsız ediyor, açıkça söyleyeyim. Milletvekili özlük haklarından yararlanmak ayıp bir şey.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET

Bu konuda Mayıs ayı sonunda yeni düzenleme de yapılmıştı. Yeni uygulanmaya başlandı. Bu konuda daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını kamuoyundan bekliyorum. Şüphesiz üzücü bir olay. Onlara karşı böyle bir davranış normal, anlayış olamayacak bir iştir. Şüphesiz sadece cezalarla olacak bir şey değil. Kamuoyunda da hassasiyet olması gerekiyor.

YABANCI MİSYONLARLA GÖRÜŞME

Türkiye'de görev yapanların yabancılarla temasında bir kural olmalı. Türkiye'nin bir ilişki biçimi var. Onu bozmayacak tavır içinde olmak lazım, Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Düzenleme meclis personeli için yapılmış değil. Bütün bakanlıklarda çalışan bürokratlarla ilgili bir düzenleme yapılmış. Bu düzenleme yapılırken Meclis'te çalışanlar dahil edilmemiş, muhtemelen unutulmuş. Sırf Meclis personeli için yapılmış gibi yorumlamak yanlış.