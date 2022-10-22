Meclis, Darülaceze sakinlerini dinledi

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan komisyon üyeleri, görüştükleri huzurevi sakinlerinin de taleplerini dinledi.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik 20'ye yakın kamu kurumu, sivil tolum örgütü temsilcisi ile üniversitelerden akademisyenleri dinlediklerini, yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kocaeli ve Bursa'daki saha çalışmalarının ardından İstanbul'da Darülaceze'yi yerinde görmek istediklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği üzere, nüfusunun yüzde 10'u 65 yaş üstüyse artık yaşlı bir toplum diye tanımlanıyor, Türkiye de yaşlı bir toplum. Bu önemli bir şey. Acaba 65 yaş üstü için neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor, gündemimizde olan bir husus. Hem hizmetler açısından hem mevzuat hem de ekonomik gerekçeler açısından bunları görmemiz lazım. Aynı zamanda 45-65 bandında da yaklaşık 20 milyona yakın, 19 milyonu aşan bir nüfusumuz var. Yani dolayısıyla 45'ten 65'e yürürken de insanları sağlıklı taşıyabilirsek yükümüzü daha hafifletmiş oluruz."

- "25 BİNE YAKIN İNSAN DARÜLACEZE GİBİ KURUMLARDA YAŞIYOR"



Türkiye'de Darülaceze gibi 434 kurum olduğunu, burada 25 bine yakın insanın yaşadığını anlatan Kaya, gelecek hafta da Ankara'daki bazı kurumları ziyaret edeceklerini belirtti.



Kaya, sahada gördüklerini yazacakları raporları 31 Aralık 2022 itibarıyla TBMM'ye sunmuş olacaklarını belirtti.

Ziyarette, komisyon üyesi milletvekilleri Yavuz Subaşı, Arife Polat, Semiha Ekinci, Cemal Bekle, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cihangir İslam ve İmam Hüseyin Filiz de yer aldı.

Öte yandan, komisyon üyeleri, Darülaceze ziyareti öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaşlılar için yaptığı çalışmalar hakkında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde brifing aldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın giriş konuşmasını yaptığı brifingde, Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Enif Dipşar ile Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Mustafa Hakan Yılmaztürk yaşlılar hakkında sunum gerçekleştirdi.

