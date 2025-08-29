Meclis Gazze için olağanüstü toplandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal ve imha politikalarının son 2 yıldır soykırım boyutlarını çok aştığı görülmektedir. Şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan 70 bine yakın insan katledilmiştir.

Gazze'nin acilen yeniden ayağa kaldırılması sağlanmalıdır. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM Barış Gücü tarafından teminat altına alınmalıdır.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.

İsrail'in soykırım ve ilhak politikalarına karşı koymak ve insanlık cephesine destek olmak amacıyla parlamenter alan dahil çok boyutlu ve çok yönlü çabalarımızı arttırarak sürdürmek zorundayız.