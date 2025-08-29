İSTANBUL 30°C / 20°C
Meclis Gazze için olağanüstü toplandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze için toplanan olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı açıklamada 'Bugün artık somut adımların acilen atılması ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. ' dedi.

29 Ağustos 2025 Cuma 14:06
Meclis Gazze için olağanüstü toplandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı
TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal ve imha politikalarının son 2 yıldır soykırım boyutlarını çok aştığı görülmektedir. Şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan 70 bine yakın insan katledilmiştir.

Gazze'nin acilen yeniden ayağa kaldırılması sağlanmalıdır. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM Barış Gücü tarafından teminat altına alınmalıdır.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.

İsrail'in soykırım ve ilhak politikalarına karşı koymak ve insanlık cephesine destek olmak amacıyla parlamenter alan dahil çok boyutlu ve çok yönlü çabalarımızı arttırarak sürdürmek zorundayız.

