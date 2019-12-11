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Meclis’e ek güvenlik kameraları kuruluyor

Meclis'e yerleşkenin güvenliği ve korunması için ses kaydetme özelliği bulunmayan ek kameralar yerleştiriliyor; kameralar kulislere ve milletvekili odalarının bulunduğu koridorlara konulmuyor.

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Güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekillerine yazı göndererek, kameralarla ilgili bilgi verdi. Haberal, kameraların kulislere ve milletvekili odalarının bulunduğu koridorlara yerleştirilmediğini kaydederek, ziyaretçi giriş çıkışına açık olan kulis balkonlarına yerleştirilen kameraların açılarının kulisleri görmeyecek şekilde ayarlandığını vurguladı.  

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