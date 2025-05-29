İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş, CHP Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını Whatsapp grubundan biri arkadaşına göndererek skandal ifadeler kullandı. Yakışıksız mesaj tepkilere neden olurken Toktaş hakkında parti içi inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İYİ Partili Toktaş'ın CHP'li Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesajı TBMM Başkanlığına taşındı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, CHP'Lİ ASU KAYA VE BERABERİNDEKİ MİLLETVEKİLLERİ İLE İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'İ KABUL ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM katip üyeleri, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis'teki kabulde, Kaya'nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı'ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kaya'ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline veya Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti.

Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in vakarına karşı da yapılmış bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı.