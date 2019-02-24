Meclis'in 29'uncu Başkanı Şentop

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM’nin yeni Başkanı oldu. TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı. Seçimlerde üç oy geçersiz sayıldı. TBMM Genel Kurulu’ndaki seçimler öncesi bazı İstanbul milletvekilleri, hava muhalefeti nedeniyle uçakların kalkamaması nedeniyle Genel Kurul’daki ilk tur oylamaya yetişemediler.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Meclis Genel Kurulu’ndaki gizli oylamanın ilk iki turunda her parti kendi oyunu koruduğu için hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 401 oya ulaşamadı. MHP grubunun da destek verdiği AK Parti adayı Mustafa Şentop, ilk turda 322, ikinci turda 333 oy aldı. Seçilmek için salt çoğunluk olan 300 oyun yeterli olduğu üçüncü turda ise İP adayı Hüseyin Filiz 33, HDP’nin adayı Serpil Kemalbay 46, CHP’nin adayı Engin Altay 124 oy alırken, AK Parti adayı Mustafa Şentop, 336 oy alarak Meclis’in 29’uncu Başkanı seçilmiş oldu. 542 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 3 geçersiz oy çıktı. TBMM Başkanlığı’ndan istifa ederek seçim çalışmaları için İstanbul’a giden AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da ilk tur oylamaya yetişemeyen isimler arasında yer aldı. Belediye başkanlığına aday olan diğer bazı milletvekillerinin de oylama için seçim çalışmalarını bırakıp Meclis’e geldikleri görüldü.

İLK TEBRİK SELEFİNDEN

Bu sırada AK Parti grup sıralarının başında oturan Mustafa Şentop’u ilk tebrik eden, TBMM Başkanlığı’ndan ayrılan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, AK Parti sıralarına gelerek Şentop’u tebrik etti ve yanındaki koltuğa oturdu. Oturumu yöneten geçici Meclis Başkanı Celal Adan, söz konusu oylamayla Şentop’un, Anayasa’da seçilmek için yeterli olan çoğunluğu sağladığını ve Meclis Başkanı seçildiğini ilan etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şentop, seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Tüm milletvekillerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şentop, TBMM’nin üstlendiği tarihi rollere işaret edip “Sadece kurucu Meclis değildir. Hukuku, devleti, siyaseti yeniden inşa eden bir Meclis’tir. Dünyadaki diğer meclislerden farklı kılan bu özelliğidir. Gazi sıfatını taşıyan yegane Meclis’tir” dedi. Kurtuluş savaşı sırasında görev yapan 1. Meclis’in üyelerinin Polatlı yakınlarından gelen top sesleri altında görev yaptığını hatırlatan Şentop, 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekerek “Milletvekillerimiz darbeye karşı ortak duruş, gazi Meclise yakışan tavır sergilediler” dedi. Meclis’in en zor zamanlarda görev yaptığını ifade eden Şentop “Meclisimiz, demokrasimizin kalbidir” derken, kendilerine düşen görevin de “Meclis itibarını gözümüz gibi korumak” olduğunu vurguladı. Şentop, “adalet ve tarafsızlık” içinde çalışmalarını yürütme sözü verdi. Konuşmasının ardından önce MHP lideri Bahçeli ile tokalaşan Şentop, daha sonra diğer muhalefet temsilcileri ile sırasıyla tokalaştıktan sonra AK Parti sıralarına geldi.

DEVİR TESLİM YAPILDI

Devir teslim töreni de, seçimlerin hemen ardından gerçekleştirildi. Şentop, Genel Kurul’da yeni Meclis Başkanı seçildikten sonra, Yıldırım’ın istifasıyla en yaşlı Başkanvekili olarak TBMM Başkanlığı görevini üstlenen Celal Adan’dan görevi devraldı.