Meclis'in gündemi yine yoğun
Meclis gündeminde bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifi, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gümrükle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi yer alacak.
TBMM Genel Kurulu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere 8 Ekim Salı günü toplanacak.
İDARİ PARA CEZASI
Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına “terör suçundan ceza almama” da eklenecek. Teklifle, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek.
MÜZAKERE EDİLECEK
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam edecek. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmelerini tamamlayan komisyon, bugünkü toplantısında teklifin maddelerini müzakere edecek.
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