18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Meclis'in gündemi yine yoğun

Meclis gündeminde bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifi, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gümrükle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Genel Kurulu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere 8 Ekim Salı günü toplanacak. 

İDARİ PARA CEZASI 

Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına “terör suçundan ceza almama” da eklenecek. Teklifle, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek.   

MÜZAKERE EDİLECEK 

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam edecek. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmelerini tamamlayan komisyon, bugünkü toplantısında teklifin maddelerini müzakere edecek.

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA