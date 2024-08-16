TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.

Toplantı öncesi TBMM'de açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Anayasa Mahkemesi (AYM) anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir." dedi.

Güler, "Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. AYM kendi içtihatını 'yok' saymıştır, anayasanın 85. maddesine 'aykırı' işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Güler, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz. Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü var, AYM hükmü ile işlem yapamaz. Meclis'e getirilerek bir hüküm tesis etmek mümkün değildir." diye konuştu.