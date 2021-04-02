Meclis'te CHP krizi! Yeniden oylanacak

02 Nisan 2021 Cuma 08:31 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 08:31

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören 18 maddelik kanun teklifi, CHP'li Meclis Başvekilli Haydar Akar'ın içtüzüğe aykırı oylama yaptırmasıyla gündemden çıkarıldı. Teklif, Meclis Başkanlık Divanı'nın dün yaptığı toplantıda aldığı karar sonrasında Genel Kurul'da yapılan oylamayla yeniden gündeme alındı. Oylamada, teklifin yeniden oylanmasına karar verildi. Buna göre Genel Kurul, 6 Nisan'da toplanarak, görüşmelere başlayacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İçtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideceğiz" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası katip üyenin karar almak için yeterli sayı olmadığına dair itirazı sonrasında elektronik oylamaya geçilmesi gerektiğini ancak CHP'li Başkanvekilinin bunu yapmadığını söyledi. Şentop, geçmişte de benzer durumların yaşandığına dikkat belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisi için kullandığı ifadeler üzerine de şunları söyledi:

ÖZEL'E: PİŞMAN EDERİM

"Kendisine aynaya bakmasını tavsiye ediyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yaparım. Pişman ederim."

BAŞKANVEKİLİ PLANLAYARAK HAREKET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Meclis Başkanvekili'nin, katip üyelerin 'Elektronik oylama yapalım' çağrılarına uymayarak, önceden planlandığı üzere hareket ettiği söyledi. Akbaşoğlu, "Terör örgütü üyesi veya irtibatı olan kişilerin devlete sızmalarının önlenmesine yönelik kanuni düzenlemenin görüşülmesini engellemeye dönük işlem tesis ettiği açıkça görülmüştür" dedi.