Meclis'te ''Demokrasi Nöbeti''... Şentop: 15 Temmuz ile beraber çok önemli bir çizgi tarihi kırıldı

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 06:56 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:56

Şentop, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilen milli sporcularla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te gerçekleştirilen "demokrasi nöbeti"ne katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yılı olduğunu hatırlatan Şentop, "Biz 15 Temmuz'u yalnızca askeri bir kalkışma, bir araya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı kendini bilmez kişilerin, hainlerin bir kalkışması, isyanı olarak değerlendirmiyoruz, aslında bunu daha doğru bir ifadeyle Türkiye'ye yapılan bir saldırı, bir işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, bağımsız politikalar üretmeye, yalnızca milletin çıkarlarını düşünerek hareket etmeye kalktığında, bu tür müdahalelerin yaşandığını söyleyen Şentop, "Türkiye'de 12 Eylül 1980'de darbe olduğunda, dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter; kendisi tiyatroda bir oyun seyrederken, CIA'in Türkiye'ye masasının başındaki şahıs, 'Türkiye'de askeri bir darbe oldu.' diye bilgi veriyor. Carter, kafasını çevirerek, 'Kim yaptı?' diye soruyor. 'Bizim çocuklar.' karşılığını alıyor. Carter, daha sonra kafasını tekrar oyuna doğru çeviriyor ve izlemeye devam ediyor. Bu, çok önemli bir ifade. Türkiye'de yapılan bütün darbeleri milletin çocukları değil, onların çocukları yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, yaşadığımız en kirli ve en hain darbe teşebbüsüdür." diyen Şentop, bütün darbelerin, darbe teşebbüslerinin ve müdahalelerin bir uluslararası saldırı olduğunu belirtti.

- "15 TEMMUZ İLE BERABER ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇİZGİ TARİHİ KIRILDI"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini de buna örnek gösteren Şentop, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, yalnızca başıbozuk birkaç askerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir teşebbüs değil. Türkiye'yi bağımlı hale getirmek, bağımsız, yalnızca milletimizin çıkarına olan politikalar üretmesini engellemek, uzaktan kumandayla yönetmeye çalışmak istiyorlardı. Milletimiz buna müsaade etmedi ama bu kolay olmadı. 1960'tan itibaren maruz kalınan bütün darbeler, milletimizin kalbinde, yüreğinde, zihninde, hafızasında çok derin izler bıraktı. O zaman milletimiz, darbelere karşı direnebilecek, onları alt edebilecek gücü, bilinci kendisinde bulamamıştı ama 15 Temmuz'da bu gücü buldu."

Milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara toplanma çağrısına uyduğunu dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Daha önce de benzer teşebbüsler, darbeler olmuştu ama milletimiz, onlara karşı çıkabilecek şekilde toplanıp bir araya gelerek bir duruşu ortaya koymadı. Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine niçin icabet etti? Şu önemlidir: Bir kişi, sizi bir şeye davet ediyorsa sizin önce o işi, sizi davet eden kişinin yapacağına inanmanız, bunu bilmeniz lazım. Bunu bilirseniz onun peşinden gidersiniz. Yani Recep Tayyip Erdoğan, 'Siz meydanlara gidin, sokaklara çıkın.' dediğinde, milletimiz şundan emindi ki Tayyip Erdoğan en başta meydanlara gidecek, sokaklara çıkacak. Nitekim öyle oldu.

O çatışmanın ve o hain darbecilerin ele geçilmiş olduğu havaalanının içerisine, o şartlar içinde geldi, indi. Bu bütünleşmeye liderlik eden o güçlü iradeyi, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde, yenilmesinde tarihi önemde bir hakikat olarak her zaman hatırlamamız lazım. Ben 15 Temmuz ile beraber çok önemli bir çizginin, tarihi noktanın kırıldığı kanaatindeyim. Millet, Anayasal düzene, siyasi iktidara, devletine sahip çıkmıştır. Bundan sonra Türkiye'de hiç kimse gayrimeşru yollarla millet iradesini gasbetmeye kalkmayacak, kalkamayacak."

- "15 TEMMUZ, İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK DİRENİŞLERİNDEN"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "15 Temmuz gecesi ikinci bir İstiklal Harbini yaşadık. Bu mücadelenin en ön safında gençlerimiz vardı." dedi.

Darbecilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçakla Meclis'i bombaladığını hatırlatan Kasapoğlu, "Topla, tüfekle, zorbalıkla geldiler. Her şeyin planını yaptılar fakat bu aziz milletin çelikten sinesini hesap edemediler. İnsanlık tarihinin en büyük, güçlü sivil direnişlerinden biriyle karşı karşıya kaldılar." diye konuştu.

Darbecilerin, bombalarla korkutacağını sandığı milletvekillerinin, milli iradeye sahip çıkma pahasına, canından fedakarlık etme kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Masa başında değil, savaş meydanında, Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulan gazi Meclis'i hafife aldılar. Çünkü onlar, bu millet için var olma, yok olma mücadelesinin ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Hamdolsun, Allah'ın izni ve milletimizin direnişiyle, dirayetiyle FETÖ'nün hain darbe girişimi bertaraf edildi. 15 Temmuz, bu vatanın birbirinden kıymetli, pırıl pırıl evlatlarının omuzlarında yükselen şanlı bir zaferdir. Hep birlikte ilelebet demokrasinin, hukukun ve milli iradenin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Kahramanlarımızı, yaşanılanları asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız."

- "DEMOKRASİ NÖBETİ"NDEN NOTLAR

TBMM Başkanı Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, demokrasi nöbetine katılan milli sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürdükten sonra şehit düşen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in, şehit edildiği saat 02.16'da, Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri için kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçuruldu. Şentop ile Kasapoğlu, daha sonra sporcularla, darbe girişimi sırasında Meclis'te ilk bombalanan alana karanfil bıraktı.

Demokrasi nöbeti, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve hatim duası edilmesinin ardından sona erdi.