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Meclis’te ‘nöbetçi’ bakan dönemi 

Yeni dönemde bakanlar, haftanın belirli günlerinde zamanlarını Meclis’te geçirecek. Bakanlar böylelikle Meclis çalışmalarını daha yakından takip etme imkanı bulurken, milletvekillerinin bakanlara ulaşmada yaşadıkları sıkıntılarda aşılmış olacak.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği istişare toplantılarında milletvekilleri, kabine üyelerinin yasama dışından isimlerden oluşması nedeniyle bakanlarla iletişimde yaşanan zorluklara dikkat çekmiş, Başkan Erdoğan da, vekillerden gelen talepleri değerlendirirken, yeni sistemin aksayan yönlerinin tespit edilerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla yardımcısı Fuat Oktay’ı görevlendirdiğini ifade etmişti. Çalışmalara başlayan Başkan Yardımcısı Oktay, bir yandan tüm bakanlıklardan işleyişe ilişkin sistem değerlendirmesi yapılmasını istemiş, diğer yandan da sistemin işleyişinde nelerin düzeltilebileceğini belirlemek üzere hem parti, hem de Meclis yönetimiyle toplantılar düzenlemişti. 

NÖBET TUTACAK 

Fuat Oktay’ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Meclis’teki yasama faaliyetlerinin milletvekillerinin daha fazla katılımını sağlayarak geliştirilmesi değerlendirilirken, yürütme ile yasama arasındaki bağı daha güçlendirecek adımlar üzerinde duruluyor. Meclis yönetimiyle yapılan toplantıda, bakanların siyaset dışından isimler olması nedeniyle Meclis’le daha güçlü ilişki içinde olmalarını sağlamak amacıyla “nöbet” uygulamasının getirilmesi benimsendi. Bu kapsamda bakanların nöbet uygulamasıyla her hafta belirli günlerini Meclis’te geçirmelerinin sağlanması planlanıyor. 

SİSTEM OTURTULACAK 

Meclis’in yeni yasama yılıyla birlikte tam olarak oturtulması planlanan yeni sistemin ilk uygulamaları, Meclis tatile girmeden önceki birkaç günde gerçekleştirildi. Bazı bakanlar, Meclis’e gelerek çalışmalar boyunca Meclis’te kendileri için hazırlanmış olan odalarda milletvekilleriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni dönemde bakanlar, Meclis’in çalıştığı günlerde nöbetçi olarak çalışmalarını Meclis’te yürütecek. Meclis çalışmalarına katılmaları mümkün olmayan bakanlar, bir yandan görüşmelerini ve çalışmalarını Meclis’te kendileri için ayrılan odalarda yürüterek, bir yandan da vekillerin görüşme taleplerini karşılamış olacaklar. 

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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