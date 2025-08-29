İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1506
  • EURO
    48,0656
  • ALTIN
    4511.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Meclis'te olağanüstü ''Gazze'' toplantısı... Bakan Fidan vekilleri bilgilendirecek
Politika

Meclis'te olağanüstü ''Gazze'' toplantısı... Bakan Fidan vekilleri bilgilendirecek

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanacak. Toplantıya katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeler, uluslararası platformlarda yapılan görüşmeler ve Türkiye'nin atacağı adımlar hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Meclis'te olağanüstü ''Gazze'' toplantısı... Bakan Fidan vekilleri bilgilendirecek
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14:00'da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Toplantının ana gündem maddesinde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ilhak planı ile Filistinlilere uygulanan insani zulüm yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya katılarak bölgedeki son durumu vekilleri tek tek açıklayacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.