TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14:00'da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Toplantının ana gündem maddesinde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ilhak planı ile Filistinlilere uygulanan insani zulüm yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya katılarak bölgedeki son durumu vekilleri tek tek açıklayacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.