DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli'den oluşan heyet; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.

"HER KONUDA FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İlerleyen günlerde daha ayrıntılı açıklamalarımız olacaktır. Her konuda fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim değerlendirmelerimiz oldu" dedi.

"SÜREÇLE İLGİLİ AKSAMA YOK"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise, "Süreç öngörüldüğü gibi gidiyor. Duraklama ve aksama yok" ifadelerini kullandı.