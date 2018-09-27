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Meclis’teki oturma düzeni belli oldu

Yeni yönetim sistemiyle birlikte sayısı 600’e çıkarılan milletvekillerinin Meclis’teki oturma düzeni belli oldu. Yeni Meclis için bütçe teklifi de yarın sunuluyor.

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TBMM’nin yeni oturma düzeni netleşti. 600 milletvekili dikkate alınarak oluşturulan yeni düzenlemeye göre Genel Kurul Salonu’nun Başkanlık Divanı’na bakan en sağındaki koltuklar, Meclis Başkanlığı görevine getirilen Binali Yıldırım ile birlikte 290 milletvekili bulunan AK Parti’ye tahsis edildi. 
 
SOL TARAFTA CHP GRUBU 
 
AK Parti sıralarının hemen solunda CHP yer aldı. CHP’den sonra ise milletvekili sayıları dikkate alınarak sırasıyla HDP,  MHP ve İP gruplarının oturma düzeni oluştu. 
 
(Akşam)

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