Mehmet Sevigen'den Altılı Masa'ya sert tepki: Ben o dört günü unutmuyorum

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

Sevigen, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

Son dört günde 6'lı masanın yaptığı, ekranları kararttılar. O insanlar feryatlarını duyuramadılar. Bunun da sebebi altılı masadır. Bir gün geç kaldı diye yer yerinden oynattılar. Ama dört günümüzü çaldılar. Bütün ekranları karartılar. Şimdi Meral hanım geçen gün çıkmış özür diliyor. Diyor ki ben sizi dört gün meşgul ettim de... Hanımefendi o dört günde ne kadar insan perişan oldu biliyor musunuz? Sivil toplum yardımı kesti şimdi orada devletle baş başa kaldık. Bunlarda devletin kurumlarını kötülüyorlar.

Kızılay'ı kötüle 2 Kızılay genel müdürü kötü diye Kızılay'ı bu kadar yere vurmak mümkün mü? AFAD'ı kötüle orada çalışan valileri, kaymakamları, madencileri, itfaiyecileri... Alın terine bile saygı duymuyoruz.

Acımızı bile yaşatmadılar. Dört gün bütün ekranları kararttı bu altılı masa. Bunun için affetmiyorum. Bir yıl beklediniz ne olur on gün daha bekleseydiniz. Boynuzlarınız mı çıktı? Ben bunları o açıdan hor görüyor, kınıyorum. Ve hiç affetmiyorum.

Kendi arasında anlaşamayan insanların bu ülkeye ne faydası olacak?