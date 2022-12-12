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Politika

Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak iddia: O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin '128 milyar dolar' yalanını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı. Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini ifade eden Sevigen, 'O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim' diye konuştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak iddia: O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim
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Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevigen, CHP'nin 128 milyar dolar yalanını ortaya attığı dönemde Millet İttifakı liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söyledi.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini söyleyen Sevigen, "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" dedi.

KORUMA MÜDÜRÜNE DÖVİZ TALİMATI

Sözünü ettiği olayın 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor. O genel başkan kim?"

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