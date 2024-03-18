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Politika

DMM duyurdu: Bakan Şimşek'in faiz artırma talimatı verdiği iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
DMM duyurdu: Bakan Şimşek'in faiz artırma talimatı verdiği iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, "'Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddiası doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun, 12 Mart 2024'te iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Mehmet şimşek

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