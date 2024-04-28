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Politika

Bakan Şimşek'ten ''dış kaynak gelmiyor'' iddialarına cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediğine yönelik iddiaları X hesabından yaptığı bir paylaşımla cevapladı.

28 Nisan 2024 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten ''dış kaynak gelmiyor'' iddialarına cevap
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X hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt." ifadesini kullandı.

Artan güvenirlik ve öngörülebilirlik nedeniyle Türkiye'ye uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlandığını söyleyen Şimşek, portföy giriş ve çıkışlarına dair rakamlar da paylaştı.

Şimşek, 2023 yılı ilk beş ayında net portföy çıkışının 2,9 milyar dolar olduğunu, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde ise 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini söyledi.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.

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