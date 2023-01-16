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Politika

Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama: Kasıtlı ve hayal ürünü

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinde hakkında çıkan haberi yalanladı. Şimşek, 'Çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür.' dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama: Kasıtlı ve hayal ürünü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Silivri Doğal Gaz Depolama tesisi açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Sözcü gazetesinde hakkında çıkan haberi yalanladı.

Sözcü gazetesi hayal ürünü haberinde Şimşek'in söz konusu fotoğrafa ilişkin "Ben istemedim, ayarlandı" dediği öne sürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.

Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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