Mehmetçiğimize iftira attı, CHP'den ses çıkmadı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın "TSK kimyasal silah kullanıyor" yalanına sahip çıkıp, soru önergesi ile Meclis'e taşıyacağını söylemişti. Kirli propagandaya CHP Genel merkez sessiz kalırken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 24 saat sonra gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı, ancak Tanrıkulu'na tepki göstermek yerine, 'uluorta konuşması'nı eleştirdi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Öztrak, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise TSK'ya yönelik iftiraya terör örgütü PKK'nın kanalında destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki göstererek durumu kurtarmaya çalıştı.

Torun, "Türk ordusu terörle büyük bir mücadele içerisinde. Tabii her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörü bitirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz" dedi.

2 VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Teröristlere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiası tamamen TSK'yı yıpratmaya yönelik organize bir çalışmadır. Şiddetle reddediyor, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunun sınır ötesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak amacıyla yapılan bilgi kirliliğinden ibarettir" dedi.