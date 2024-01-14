Mehmetçik derinlere indi! Kara harekatı kapıda

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, 24 TV'de Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısını değerlendirdi.

Başbuğ, "Daha da derinlere gideceğiz. Bela neredeyse gidip onu bulacağız ve vuracağız. Yok edeceğiz" dedi.



Kara harekatının olacağını söyleyen Başbuğ, "Bu iş bir zorunluluk. Eninde sonunda ABD'nin korktuğu şey başına gelecek. ABD, Afganistan'dan kaçtığı gibi buradan da kaçacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. ABD döktüğü kanda boğulacak. Sadece buradan değil bütün coğrafyadan defolup gidecek. ABD'nin döktüğü kan ve gözyaşının bir sonu var. İşte o sona yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni üs bölgelerinin kurulacağına ilişkin sözlerine değinen Başbuğ, "Ben bu müjdeyi taçlandırayım. Sincar'ın Mahmur'un Süleymaniye'nin ve Asos'un kapısına yaklaşmış bir Mehmetçiğin olduğunu bilmek lazım. Bu coğrafyayı düz edeceğiz. Bu işin şakası yok. Bu iş bu sene bitecek. Kara harekatı kesinlikle olacak. Benim tahminim bahar aylarıyla birlikte başlayacak" dedi.