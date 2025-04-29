Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Meloni'nin başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çalışmalarımızın sonuçlarından çok mutluyuz." dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Meloni, şöyle devam etti:

"İtalya-Türkiye arasında Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var. 2024'te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizle birlikte rekor kırmış durumdayız. Son dönemde yüzde 28 artışla önemli rakamlar elde ettik. Birbirimizi tamamlayan faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz var."

Meloni, potansiyelin hep arttığını, katma değer üretildiğini belirterek "Son derece olumlu bir tablo. Arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yıl erken tutturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Orta dönemde ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Meloni, bunun için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Meloni, her iki liderin de kendi firmalarının kapasitelerine güvendiğini ifade ederek Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın başarılarından övgüyle söz etti.

İtalyan Başbakan, "İtalya merkezli ortak bir girişim var olunca, hem halihazırda güçlü noktalarımız daha güçlü olacak hem de bütün Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjide, özellikle doğal gazla iki ülkenin "stratejik ortaklar" konumunda olduğunu vurgulayan Meloni, yenilenebilir enerji, uzay, hızlı tren, kültür varlıklar ve arkeoloji gibi alanlarda işbirliği arzusunun bulunduğunu kaydetti.

Meloni, "(Türkiye ile) İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri de uzun uzun istişare ettiklerini belirten Meloni, kendisine Ukrayna'da arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.

Meloni, Gazze, Suriye ve Libya'daki durumlar bağlamında yeniden inşa süreci ve kalıcı barış yönündeki gayretleri desteklediklerini kaydetti.

Türkiye ile ortaklaşa şekilde göç konusunda son derece iyi tedbirler aldıklarına işaret eden Meloni, Türkiye kaynaklı düzensiz göçün sıfıra indiğini söyledi.

Meloni, suç örgütleri ve insan kaçakçılarına geçit verilmemesi konusunda mutabık olunduğunu da belirterek "Şu ana kadar yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

İtalya ile imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: Yeni hedef 40 milyar dolar