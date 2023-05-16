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Politika

Memleket Partisi'nde istifa: 2'nci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Konu hakkında açıklama yapan Yiğen, 2'nci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

AA16 Mayıs 2023 Salı 20:25 - Güncelleme:
Memleket Partisi'nde istifa: 2'nci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
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Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, "Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir." dedi.

  • Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen
  • Memleket Partisi
  • Özay Yiğen

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