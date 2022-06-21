Memleket Partisi'nde istifa depremi: Muharrem İnce'den kritik açıklama

Memleket Partisi'nde art arda istifalar yaşandı. İnce, söz konusu istifalar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

17 Mayıs 2021'de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.

İstifa eden altı isim şöyle:

Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.